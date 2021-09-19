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الداخلية تكشف ملابسات التعدي على سائق أتوبيس بالإسكندرية

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الداخلية تكشف ملابسات فيديو التعدي على سائق أتوبيس بالإسكندرية الداخلية تكشف ملابسات التعدي على سائق أتوبيس بالإسكندرية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع «فيس بوك» لتعدى سائق توك توك بالسب على سائق أتوبيس نقل عام بالإسكندرية.


قالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: «في إطار جهود أجهزة وزار الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بقيام سائق مركبة (توك توك) بالتعدى بالسب والقذف على سائق أتوبيس نقل عام بطريق إسكندرية/ مطروح بمنطقة الهانوفيل بدائرة قسم شرطة الدخيلة لخلاف على أولوية المرور».

وأضافت: «من خلال الفحص والتحرى تم تحديد قائد مركبة التوك توك، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استدعائه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على أولوية المرور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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