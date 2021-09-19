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أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه ‏يتابع جيدًا السلع والمنتجات المعروضة في معرض أهلًا مدارس من حيث الجودة أو ‏التخفيضات الموجودة به.

وقال «المصيلحي» في تصريحات صحفية، الأحد، إن الوزارة ترسل يوميًا عدد من ‏المفتشين جنبًا إلى جنب مع جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أنه يتابع يوميا ما ‏يتم على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات مع ‏المحافظين ومديري مديريات التموين بالمحافظات والتخفيضات الموجودة ‏بتلك المعارض، مضيفًا ان خطة الوزارة بالتعاون مع السادة المحافظين ‏تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل لتوفير مستلزمات المدارس ‏للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل.‏

‏ من جانبه، أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ‏أن الدكتور على المصيلحى ‏يتلقى يومياً تقريرا من جهاز حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية بالوزارة ‏عن السلع المعروضة ونسب التخفيضات والإقبال عليها من المواطنين.

‏وأشار إلى أن التقارير الواردة إليه أكدت وجود إقبال كبير من المواطنين على ‏المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، نظرًا للتخفيضات الموجودة ‏به، مضيفًا إلى أن المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد وهو ‏ما يتيح للمواطن حرية الاختيار وتوفر الكثير له سواء من ناحية التخفيضات ‏او التنقل.

وأكد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن ‏مديريات التموين يتم متابعتها يومياً للوقوف على ما يتم إنشائه من تلك ‏المعارض، مشددًا على أن توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية لمديري المديريات، تقضي بأهمية وجود تخفيضات ‏على السلع لا تقل عن 30% إضافة إلى الجودة.‏