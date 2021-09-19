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أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتابع جيدًا السلع والمنتجات المعروضة في معرض أهلًا مدارس من حيث الجودة أو التخفيضات الموجودة به.
وقال «المصيلحي» في تصريحات صحفية، الأحد، إن الوزارة ترسل يوميًا عدد من المفتشين جنبًا إلى جنب مع جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أنه يتابع يوميا ما يتم على الأرض من حيث إنشاء تلك المعارض بالمحافظات مع المحافظين ومديري مديريات التموين بالمحافظات والتخفيضات الموجودة بتلك المعارض، مضيفًا ان خطة الوزارة بالتعاون مع السادة المحافظين تقضي بإنشاء منفذ بكل محافظة على الأقل لتوفير مستلزمات المدارس للمواطنين بتخفيضات تناسب الكل.
من جانبه، أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور على المصيلحى يتلقى يومياً تقريرا من جهاز حماية المستهلك، والأجهزة الرقابية بالوزارة عن السلع المعروضة ونسب التخفيضات والإقبال عليها من المواطنين.
وأشار إلى أن التقارير الواردة إليه أكدت وجود إقبال كبير من المواطنين على المعرض الرئيسي بأرض المعارض بمدينة نصر، نظرًا للتخفيضات الموجودة به، مضيفًا إلى أن المعارض تجمع كل مستلزمات المدارس بمكان واحد وهو ما يتيح للمواطن حرية الاختيار وتوفر الكثير له سواء من ناحية التخفيضات او التنقل.
وأكد أحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مديريات التموين يتم متابعتها يومياً للوقوف على ما يتم إنشائه من تلك المعارض، مشددًا على أن توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية لمديري المديريات، تقضي بأهمية وجود تخفيضات على السلع لا تقل عن 30% إضافة إلى الجودة.