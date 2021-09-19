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التضامن تستضيف وفدا من «مسابقة ميس ايليجانت»

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التضامن تستضيف وفدا من «مسابقة ميس ايليجانت» التضامن تستضيف وفدا من «مسابقة ميس ايليجانت»

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استضاف برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوي بوزارة التضامن الاجتماعي وفدا من متسابقات «ميس ايليجانت» مكون من 4 فيتات ( الوصيفة الأولى والثانية والثالثة) ومسئول المسابقة محمود نجاح.

وقام فريق أطفال بلا مأوي بشرح البرنامج الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا وجهوده في إنقاذ الأطفال والكبار بلا مأوي، حيث قام البرنامج ب‘نقاذ 5705 أطفال سواء دمج أسري ودمج داخل مؤسسة، كما اطلع الوفد على مكونات البرنامج وآليات إنقاذ الأطفال والكبار وقاعدة البيانات الخاصة بالأطفال بلا مأوي. وتم اصطحاب الوفد لزيارة دار فتيات العجوزة والتي طورها برنامج حماية الأطفال بلا مأوي وافتتحتها بعد تطويرها السيدة حرم رئيس الجمهورية في أغسطس 2018.

وأكد محمود نجاح، مؤسس المسابقة زيارة دار رعاية الفتيات بالعجوزة حيث تتلقى الفتيات التدريب على حرف يدوية مثل الكورشيه والفخار والخياطة والخزف وغيرها من الأعمال اليدوية والفنية، لافتاً إلى أن هناك معرض لهذه المنتجات بأسعار رخيصة وجودة عالية. وأوضح أن هذه الدور التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تحتفظ بهؤلاء الفتيات مدى الحياة كما أن هناك جودة ورعاية داخل هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن البرنامج له دور كبير في تقديم الدعم للأطفال والكباربلا مأوي .

المصرى اليوم

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