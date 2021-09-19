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المتحدث العسكري: اختتام فعاليات التدريب المصري القبرصي «بطليموس 2021»

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المتحدث العسكري: اختتام فعاليات التدريب المصري القبرصي «بطليموس 2021» المتحدث العسكري: اختتام فعاليات التدريب المصري القبرصي «بطليموس 2021»

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اختتمت فعاليات التدريب المشترك المصري القبرصي (بطليموس2021) والذى تم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد العسكرية بدولة قبرص، وذلك بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين.

وتضمنت المراحل الأولى من التدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات وتنسيق الجهود لتنفيذ كل المهام التدريبية والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة، والتدريب على تبادل الخبرات في مجال الإسعافات الأولية، كما تضمن التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية بإستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمى المختلفة، وكذلك التدريب على عملية اقتحام بؤرة إرهابية في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر المسلحة.

وأظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من القدرة على تبادل وإكتساب المهارات القتالية والتكتيكات خاصة في تنفيذ كافة المهام التدريبية المكلفين بها.

ويعد التدريب (بطليموس2021) هو الأول من نوعه بين القوات الخاصة لكلا البلدين، مما يسهم في تبادل الخبرات والإستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية.

إختتام فعاليات التدريب المشترك المصرى / القبرصى بطليموس 2021
إختتام فعاليات التدريب المشترك المصرى / القبرصى بطليموس 2021
إختتام فعاليات التدريب المشترك المصرى / القبرصى بطليموس 2021
إختتام فعاليات التدريب المشترك المصرى / القبرصى بطليموس 2021
إختتام فعاليات التدريب المشترك المصرى / القبرصى بطليموس 2021
إختتام فعاليات التدريب المشترك المصرى / القبرصى بطليموس 2021
إختتام فعاليات التدريب المشترك المصرى / القبرصى بطليموس 2021

المصرى اليوم

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