محافظ الإسماعيلية يدشن «معا نطمئن.. سجل الآن» لتلقي لقاح كورونا

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تفقد اللواء شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، الأحد، حملة «معًا نطمئن.. سجّل الآن» الخاصة بتطعيم المواطنين بـ لقاح كورونا وتشجيعهم على الأمر، والتي أطلقتها وزارة الصحة بالمحافظات.

صرح محافظ الإسماعيلية، خلال جولته، أن التسجيل مستمر على طول اليوم، من خلال تخصيص ٩ اتوبيسات، بالإضافة إلى سيارات إضافية تضم فرق التواصل المجتمعي المؤهلين للرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والاستجابة لطلباتهم.

وأوضح المحافظ أنه «تجوب اتوبيسات الحملة، ميادين كل مراكز ومدن المحافظة، لتفعيل التسجيل لأكبر عدد من المواطنين، كما تم تفعيل مراكز الشباب المنتشرة على مستوي المحافظة لتلقي اللقاح.

وأضاف «بشارة»، أن الحملة تهدف لتشجيع المواطنين على التسجيل الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا من خلال الموقع: www.egcovac.mohp.gov.eg

كما أكد محافظ الإسماعيلية أن الحملة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كما أشار المحافظ إلى دور فرق التواصل المجتمعي المدربة على أعلى مستوى، ويرتدون زيا مخصصا لذلك، ومزودين بأجهزة «تابلت» متصلة بشبكة الإنترنت لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح.

واختتم المحافظ موجها رسالة للمواطنين، بالتوجه إلى نقاط التسجيل التابعة للحملة، ومساعدة القائمين على إجراءات التسجيل والتعاون معهم لتذليل أي عقبات.

من جهته، صرح الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الاسماعيليية، أكد استهداف اكبر عدد من المواطنين، لمساعدة المنتفعين الغير قادرين على التسجيل، من خلال اتوبيسات تتجول في الميادين، في جميع المراكز والمدن، وعليها فريق تواصل مجتمعي معه جهاز تابلت، من خلاله يتم التسجيل ببطاقة الرقم القومي، وتوجيهه لاقرب مركز لتلقي اللقاح في نفس اليوم.

كما أشار إلى استهداف ٨ آلاف مواطن يوميا حملات من خلال حملات ميدانية، تنظم في المساجد والكنائس والحدائق والمديريات الخدمية والجمعيات الخيرية والأهلية.

كما نوه إلى توفير اللقاح من خلال فرق متنقلة للحالات المرضية في المنازل، وفقا لتعليمات وزارة الصحة والقيادة السياسية.