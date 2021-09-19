محامي هيئة الأسرى: كممجي تعرض لإطلاق النار مرتين بعد هروبه من «جلبوع»

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قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين منذر أبوأحمد، إن الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات، تعرضا للضرب المبرح بعد اعتقالهما فجر اليوم من قبل الوحدات الخاصة.

وأضاف أبوأحمد، في تصريحات صحفية بعد بعد لقائه الأسير أيهم كممجي، الذي أعاد جيش الاحتلال اعتقاله فجر اليوم شرق مدينة جنين، أن عدداً كبيراً من الجنود شارك في اعتقال الأسيرين كممجي وانفيعات.

وتابع: كممجي بحاجة لطبيب مختص نتيجة ألم في الصدر والرقبة والظهر، ولم يتلق أي علاج حتى اللحظة أو يعرض على طبيب مختص.

وأشار إلى أن أيهم ومناضل تم إطلاق النار عليهما مرتين بعد خروجهما من السجن خلال وجودهما بمنطقة العفولة لحظة انتقالهما للضفة الغربية.

وأوضح أن حلم أيهم كان زيارة قبر والدته في جنين، لكنه تحدث إلى النجوم وكأنه كان في الجنة.