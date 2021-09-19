«تموين الإسكندرية» تكشف وجود 18 طن قمح عجزاً بأحد بناكر تخزين الغلال

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كشفت لجنة تابعة لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، برئاسة أمانى حلمى رئيسة القسم التابع لادارة الرقابة بالمديرية وفريق العمل التابع لها،من خلال صرف كمية الأقماح المستلمة بأحد المواقع التخزينية المقررة من لجنة البرامج خلال ١٠ ايام، وهي مدة البرنامج تبين وجود عجز في الاقماح المخزنة ببنكر التخزين للغلال قدره أكثر من ١٨ طن قمح.

وكان محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، كلف الادارة بالفحص والمعاينة بخصوص بتشكيل لجان استلام وصرف الاقماح المحلية، وذلك بناء على التوجيه الوزاري الصادر من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن استلام وصرف الاقماح المحلية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة،وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.