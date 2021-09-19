محافظ بورسعيد: إزالة مزارع سمكية مخالفة على مساحة ١١٨ فدان

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، استمرار أعمال الموجة ١٨ لإزالة التعديات على أملاك الدولة، مشيرا أن حى الجنوب برئاسة أحمد زغلف قاد حملة مكبرة اليوم، اسفرت عن إزالة مزارع سمكية على مساحة ١١٨ فدان جنوب بورسعيد، وذلك ضمن الموجة ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ببورسعيد.

وأكد المحافظ استمرار الحملات المكبرة لإزالة التعديات على ممتلكات وأراضى الدولة بجميع الأحياء، وأنه لن يتم التهاون مع المخالفين وسيتم توقيع العقوبات القانونية على المتعدين على أملاك الدولة، مشيرا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا لهذا الملف وتم اتخاذ العديد من الإجراءات والقوانين الصارمة لمنع انتشار ظاهرة التعدي على ممتلكات وأراضى الدولة.