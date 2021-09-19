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إقبال متوسط على انتخابات الدوما الرسي بالغردقة

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إقبال متوسط على انتخابات الدوما الرسي بالغردقة إقبال متوسط على انتخابات الدوما الرسي بالغردقة

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شهدت انتخابات مجلس الدوما الروسي باللجنة المقامة بمقر القنصلية الروسية بالغردقة إقبالا متوسطا من الجالية المقيمة ومن السائحين الروس الذين يزورون الغردقة وتقام الانتخابات وسط إجرءات أمنية واحترازية ووقائية.


وقال فيكتور فوروبياف القنصل الروسى العام بالغردقة، إنه تم اخطار المقيمين بمدينة الغردقة من الروس باجراء انتخابات مجلس الدوما الروسى داخل القنصلية الروسية، حيث أجريت الانتخابات وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة. وأضاف القنصل الروسى أن عملية الاقتراع بدات من الساعة الثامنة صباحا ويتم دخول الناخبين بشكل فردي للإدلاء بالاصوات.


ووجه القنصل الروسي الشكر لأجهزة الأمن بمحافظة البحر الأحمر على تامين الانتخابات ونشر الخدمات الأمنية والمرورية مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل مقر القنصلية وعلى المواطنين الروس اثناء الدخول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الدوما الروسية في إجراءات تعقيم وقياس درجات الحرارة.


وكشف القنصل الروسي عدد كبير من الجالية الروسية يقيم داخل الغردقة وأن العدد وصل نحو 20 ألف مواطن روسي، بالإضافة إلى السياح الذين يقضون إجازتهم داخل القرى والمنتجعات ويقدورا بالآلاف. موضحا أنه من حق كل مواطن روسى موجود على أرض مدينة الغردقة سواء مقيم أو سائح بلغ 18 عاما التصويت في الانتخابات وأشار القنصل الروسي إلى وجود تنسيق كامل مع الأجهزة التنفيذية والأمنية داخل محافظة البحر الأحمر، لتأمين وتنظيم عملية التصويت، بالإضافة إلى التنسيق مع شركات السياحة لنقل المواطنين من وإلى مقر القنصلية الروسية بالغردقة.


وشدد فيكتور فوروبيياف على أنه تم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، واستخدام الأقلام أحادية الاستخدام حجزء من الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد وتجري انتخابات مجلس الدوما لمدة خمس سنوات في ظل نظام انتخابي مختلط، حيث يتم انتخاب 225 نائبًا بالقوائم الحزبية، و225 نائبًا آخر بالدوائر الفردية.

المصرى اليوم

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