لمواجهة تقارير المنظمات المشبوهه.. مقترح برلماني بتدريس حقوق الإنسان للطلاب

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قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ملف حقوق الإنسان من الملفات التي شهدت إنجازات كبيرة على الأرض خلال السنوات الأخيرة، حيث كان المواطن وسيظل محور اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية وعلى وجه الخصوص ملف الرعاية والحماية الاجتاعية، ولعل ما يجري على الأرض خير دليل على ذلك وترجمة صريحة للجهود المبذولة في هذا الملف والتي كان لها نتائج مباشرة على الجميع خلال هذه السنوات.

وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر من أوائل الدول التي تؤمن بملف حقوق الانسان، وتدعو لذلك، فجميع المبادرات التي شاهدناها مؤخرا تصب في ملف حقوق الانسان، متسائلا، أليس من حقوق الانسان توفير فرص معيشة كريمة للمواطنين، ومكان للحصول على الخدمات بشكل يليق بهم، سواء في المنظومة التعليمية القطاع الطبى السكن والمعاشات وفرص عمل قدر الإمكان، وتقديم حزمة من المساعدات بشكل مباشر أو غير كباشر، أليست كافة هذه الحقوق تصب في إطار حقوق الإنسان.

وتابع سلطان: «ولعل الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان تكلل كافة هذه الجهود، وتربط جميع الحقوق بعضها البعض، ورسالة واضحة وصريحة لكل المنظمات ودكاكين حقوق الإنسان بأن الدولة المصرية كانت ومازالت تُعلى شأن المواطن المصرى، وحريصة على تقديم كل الدعم له، وعلى هذه المنظمات المشبوهة ان تنزل على الأرض لتشاهد ما يجري وعدم الاعتماد على التقارير المعلبة، بل وأن الدولة المصرية تتعامل مع الملف بشفافية تامة».

واقترح عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تخصيص لطلاب التعليم ما قبل الجامعى والتعليم الجامعى للحديث عن ملف حقوق الانسان، وذلك حتى يعلم الشباب ما يجري على الأرض، وعدم الانسياق خلف الشائعات التي تروجها المنظمات المشبوهة التي تعتمد على تقارير كاذبة وشائعات لتحقيق أهداف سياسية، وترسيخ ما يجري على الأرض في أذهان الشباب.