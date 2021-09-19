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نائب رئيس «كفرالشيخ»: مصروفات الدراسة لدينا أقل من الجامعات الأخرى

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نائب رئيس «كفرالشيخ»: مصروفات الدراسة لدينا أقل من الجامعات الأخرى نائب رئيس «كفرالشيخ»: مصروفات الدراسة لدينا أقل من الجامعات الأخرى

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قال الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشؤن التعليم والدراسات العليا والبحوث، إن تطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة مستمر منذ اسبوعين، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم أكثر من ٨ آلاف طالب حتي الآن،.

وأضاف «عبدالعال» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أنه من المستهدف هذا الأسبوع ١٤ ألف طالب، وبذلك يكون آخر الشهر قد تم تطعيم أكثر من ٥٠% من الطلاب، مشيرًا إلى أنه قبل بداية العام الدراسي نكون قد انتهينا من جميع الطلاب والموظفين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس، مطالبًا الجميع بالالتزام بارتداء الكمامات حفاظًا على حياتهم.

وأوضح أن المصاريف الدراسية كما هي مثل العام الدراسي الماضي، مشيرًا إلى أنه في حالة وجود زيادة ستكون بسيطة جدًا، مؤكدًَا أن المصروفات الدراسية بجامعة كفرالشيخ الأقل مقارنة بالجامعات الأخرى.

المصرى اليوم

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