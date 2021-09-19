«هو الشرقاوي بعيتلنا فان دام ولا ابه».. القصة وراء تحدي محمد هنيدي وفان دام

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اشتعلت الحرب الكوميدية بين الفنان العالمي فان دام، والفنان محمد هنيدي، عبر مواقع التواصل الأجتماعي، وذلك بعد إعلان هنيدي تحديه لـ«فان دام» في مباراة قتالية تجمعه معه تحت سفح الهرم.

وبدأت القصة عندما انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، جمعت ثلاثى الأكشن في سينما هوليوود، البلجيكى جان كلود فان دام، والصينى جاكى شان، والهندى شارو خان، ووصفت هذه الصورة التي جمعت ثلاثى القوة بأنها «صورة تشع فخامة غير محدودة»، ليرد هنيدى بنشر صورة مع كريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، والراحل علاء ولى الدين، قائلا: معلقاً عليها «صورة تشع أكثر».

ورد النجم العالمي على صورة الفنان الكبير، قائلا: «استعد للتحدي القتالي، أليس كذلك يا مستر شرقاوي«، والتي ألمح فيها إلى شخصية محيي الشرقاوي في فيلم»فول الصين العظيم».

وقبل محمد هنيدى، تحدي فان دام،، وذلك من خلال تدوينة ساخرة نشرها،، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»، حيث نشر صورة له في أحد مشاهد فيلم «فول الصين العظيم»، وبجانبها صورة لـ فان دام، وعلق عليها: «مازلت عند كلمتى.. مباراة بدون قوانين.. في قفص هيل ان سيل.. بشرط واحد.. إيدك الاتنين يبقوا مربوطين».

لتشتعل الحرب الكوميدة، بين فان دان ومحمد هنيدي، وذلك عندما علق فان دام على تحدي هنيدي قائلاً: «تلقيت دعوة لمحاربة أعظم ممثل كوميدي في الشرق الأوسط.. ما رأيكم جميعًا، هل يجب أن أقبل التحدى؟».

ليرد محمد هنيدي قائلاً: «نحن رجال أتينا من قعر الجحيم وشكلنا هنرجعله تاني»، ليسخر فان دام منه بصورة من فيلمه «وش إجرام» مصحوبة بتعليق :«كم هو خطير مستر هنيدي».