تكريم الطلاب الفائزين في «الباحث الصغير» بجامعة قناة السويس

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قال الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس إنه في إطار التعاون المشترك بين مديرية التربية والتعليم وجامعة قناة السويس لخدمة أبنائنا الطلاب تم تدشين مبادرة «الباحث الصغير» التي تم عقدها عبر برنامج Microsoft Teams وذلك خلال الفترة من فبراير ٢٠٢١ وحتى نهاية يوليو ٢٠٢١ بمشاركة خمسون طالب وطالبة من مختلف الإدارات التعليمية الثمانية.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة ماجد هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أهمية نشر ثقافة البحث العلمى ما بين طلاب المرحلة ما قبل التعليم الجامعى ومرحلة ما بعد البكالوريوس حتى يكون البحث العلمى أسلوبا للحياة وكيفية البحث والتفكير العلمى الممنهج.

جاء ذلك خلال مشاركتها، الأحد، بحفل تكريم الطلاب الفائزين في مبادرة «الباحث الصغير» بقاعة المؤتمرات بكلية طب الأسنان يوم الأحد الموافق ١٩ سبتمبر وتكريم الطلاب المتميزين بالمبادرة والحاصلين على تقدير ممتاز.

وأشارت نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أنه خلال فترة المبادرة تم إعداد مجموعة متميزة من المحاضرات وورش العمل للطلاب المشاركين تهدف إلى تعريفهم على أنواع البحوث وخطوات إعداد البحث العلمى، كيفية صياغة أجزاء البحث واستخدام قواعد بيانات بنك المعرفة المصرى في إعداد البحث وأساليب التحليل الإحصائي للبيانات، كما تم التعرف على كيفية تنمية مهارات البحث العلمى للمشرفين على الأبحاث.

وأشاد طه عجلان وكيل وزارة التعليم والتعليم بمستوى الطلاب المشاركين بالمبادرة وتميز الموضوعات البحثية خاصة ما يتناول منها موضوعات مجتمعية تمس المجتمع ومشكلاته، مؤكدًا أن التعاون مثمر وفعال بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم فمرحلة التعليم الجامعى وقبل الجامعى مرحلتين مكملتين، هذا وحرص عجلان على تقديم الشكر لأولياء الأمور لتشجيعهم لابناءهم على المشاركه في مثل هذة المبادرات الفعاله .

وأضافت الدكتورة دينا عبدالحميد أن الطلاب تم اختيارهم من ثمانيه إدارات بالمحافظة بالتساوي بترشيح من مديرى المراحل، شاكره الجامعة على الدعم الكبير والتوصيل الجيد للمعلومات مع تبسيطها مشيره إلى أن الاتصال عن بعد كان فعال ومدعم بورش عمل متميزة تم إعدادها.

ومن جانبه أشار الدكتور ياسر عوض منسق عام المبادرة أن الطلاب قاموا بتقديم مجموعة من الأبحاث الفردية والجماعية بلغ عددها عشرون.

وأشارت الدكتورة سحر الشطوري مدير مكتب التعاون الدولى إلى أنه تم تقييم الأبحاث وفقا لاستمارة تقييم البحوث التي تم تصميمها من قبل الجامعة وأسفرت النتائج عن حصول سبع أبحاث على تقدير عام ممتاز .

وقامت الدكتورة ماجدة هجرس بتكريم كل من وكيل وزارة التربية والتعليم طه عجلان، الدكتورة دينا عبدالحميد جريش مدير إدارة التخطيط والمشروعات بمديرية التربية والتعليم ،ثم بدأ تكريم المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الدكتورة سحر الشطوري ،الدكتور خالد السيد، الدكتور عبدالغفار أبوالسعود والدكتور ياسر عوض المدرب والمنسق الرئيسى للمبادرة.

كما تم تكريم الطلاب العشر الأوائل الفائزين في المبادرة حيث جاء في المركز الثلاثه الأولى كل من الطلاب عمر محمد سلمان ،فارس أشرف محمد ،حمزة أشرف حمزة بالمرحلة الثانوية «شمال الإسماعيلية عن بحث بعنوان» درسة الآثار السلبية للمخدرات على الفرد والمجتمع «

بينما جاءت في المركز الرابع الطالبة مريم هشام حسين بالمرحلة الاعدادية «جنوب الإسماعيلية» ببحث يحمل عنوان «تأثير جائحة كورونا على الفرد والمجتمع في مصر»، وجاءت بالمركز الخامس جنى أحمد محمد حسانين بالمرحلة الاعدادية «جنوب الإسماعيلية» ببحث حول «دراسة الآثار السلبية لظاهرة عملة الأطفال على الفرد والمجتمع يليها في المركز الخامس إبراهيم يسرى عبدالمولى» القنطرة شرق «بالمرحلة الثانوية وبحث عن» المشاكل الأسرية وآثارها السلبية على الطفل الناشئ«

وحصل على المركز السابع والثامن كلا من أحمد على سالم وممدوح محمود أحمد بالمرحلة القحطانية «فايد» وبحث عن «السرطان ( الأسباب- الأنواع- الأعراض- العلاج ).

وجاء المركز التاسع الطالب يحيى أشرف أحمد «شمال الإسماعيلية» بالمرحلة الاعدادية وبحث عن «دراسة مدى فعالية البرمجة والذكاء الاصطناعي على حركة الروبوت وأخير حصل على المركز العاشر الطالب أحمد علاء نمر» القنطرة شرق «بالمرحلة الإعدادية عن بحث بعنوان» دراسة الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية للبطولة على المجتمع.