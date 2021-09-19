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محامي الأسير كممجي يروي تفاصيل مؤثرة حول 13 يومًا قضاها طليقًا ()

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محامي الأسير كممجي يروي تفاصيل مؤثرة حول 13 يومًا قضاها طليقًا (فيديو) محامي الأسير كممجي يروي تفاصيل مؤثرة حول 13 يومًا قضاها طليقًا ()

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نقل محام الأسير أيهم كممجي، منذر أبوأحمد، تفاصيل مؤثرة عن موكله أيهم كممجي بعدما تمكن من مقابلته في معتقل الجلمة، مقر التحقيق مع الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع.

ونقل أبوأحمد عن كممجي قوله: «كنت في الجنة لمدة 13 يومًا، واستمتعت بالحرية تحت سماء بلادي، لكنني كنت أتمنى زيارة قبر أمي ولم أدرك ذلك».

وتمكن أبوأحمد من التقاء أيهم كممجي، ساردًا تفاصيل إلقاء القبض عليه من مخيم جنين، ثم التعدي عليه بالضرب المبرح من قبل القوات الخاصة، قبيل نقله إلى معسكر الجلمة.

وأكد أبوأحمد أن أيهم يعاني آلام مبرحة في الصدر والرأس نتاج التعذيب وأنه بحاجة إلى العرض على طبيب مختص وليس مجرد مضمد.

وحول تفاصيل لحظة الاعتقال قال مجانحة على لسان كممجي، أن موكله اهتم لأن لا يورط أحد معه، وأنه تم مناداته عن طريق مكبرات الصوت: «اخرج، نحن نراك، أخرج».

وأضاف مجانحة أن كممجي سرد أنهم تم إطلاق النار عليهم مرتين في العفولة، أثناء اختبائهم في الأعشاب، وومرى أخرى عند اقترابه من منطقة التماس قبل اجتياز الضفة.

ويذكر أن محاكم الاحتلال قررت تمديد اعهتقال الأسرى الأربعة، محمد عارضة ومحمود عارضة ويعقوب قادري ويحي زبيدي لمدة 10 ايام على قيد التحقيق، فيما لم تنه جلسة التحقيق رمع أيهم كممجي ومناضل انفيعات.

المصرى اليوم

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