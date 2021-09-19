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منتخب اليد يبدأ تجمعه الأول استعدادا لبطولة إفريقيا بالمغرب

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منتخب اليد يبدأ تجمعه الأول استعدادا لبطولة إفريقيا بالمغرب منتخب اليد يبدأ تجمعه الأول استعدادا لبطولة إفريقيا بالمغرب

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بدأ منتخب اليد الأول، رابع العالم في أوليمبياد طوكيو، اليوم، استعداداته لبطولة إفريقيا لكرة اليد، المقررة إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلي 24 من يناير المقبل، وخاض تدريبه الأول بالمركز الأوليمبي بالمعادي دون لاعبيه المحترفين.

وكشف أيمن صلاح، عضو مجلس الإدارة، أن المحترفين سينضمون خلال فترة الأسبوع الدولي في نوفمبر المقبل، وأن الجهاز الفني، بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا، يتابع جميع لاعبيه داخل وخارج .

وأشار «صلاح» إلى أن المنتخب بالتأكيد هدفه الحفاظ علي لقبه القاري بطلًا لإفريقيا بعد المجهود الكبير الذي قام به والسمعة العالمية الرائعة التي تحققت من خلال المشاركة في بطولة العالم التي أُقيمت في مصر، ثم التفوق الكبير وبلوغ أهداف غير مسبوقة في الأوليمبياد.

علي جانب آخر، يخوض منتخب 2002 أيضًا مواجهة ودية مع اليرموك الكويتي خلال استعداد شبابنا لبطولة إفريقيا العام المقبل، وأيضًا يستعد منتخب 2004 للبطولة العربية، المقررة إقامتها في جدة.

المصرى اليوم

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