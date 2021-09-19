أرقام وست هام ومان يونايتد: دراما اللحظات الأخيرة تمنح الشياطين الحمر انتصارًا غاليًا

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خطف مانشستر يونايتد انتصارًا غاليًا خارج قواعده من ملعب نادي وست هام، بعد أن تغلب عليهم بنتيجة 2-1 في مباراة ضمن الجولة الخامسة من البريميرليج.

وأفتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق صانع الألعاب الجزائري سعيد بن رحمة، لكن كريستيانو رونالدو ادرك التعادل للضيوف قبل نهاية الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الثاني بدقيقة، خطف البديل جيسي لينجارد هدف التقدم للضيوف، مسجلًا في مرمى الفريق الذي لعب ضمن صفوفه خلال النصف الثاني من الموسم الماضي وكان عنصرًا رئيسيًا في قيادة وست هام لإحتلال المركز السادس والتأهل للدوري الأوروبي.

ولاحت لأصحاب الأرض فرصة لتعديل النتيجة في الدقيقة 96 عندما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء (بعد رجوعه لشاشة الVAR) نتيجة لمسة يد من لوك شاو، ليقوم مدرب وست هام، دافيد مويس، بإقحام المخضرم مارك نوبل لتسديد الركلة، لكن الحارس الإسباني دافيد دي خيا تألق وتصدى للركلة وقاد فريقه لتحقيق انتصار غال بعد دراما اللحظات الأخيرة من المباراة.

رجل المباراة:

سجل رونالدو وسجل جيسي لينجارد، لكن تصدي دافيد دي خيا منح مانشستر يونايتد نقطتين في غاية الأهمية وبالأخص بعد الخسارة المخيبة ضد يانج بويز في منتصف الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- كريستيانو رونالدو لعب اليوم مباراته رقم 900 في مسيرته مع الأندية. (سجل 678 هدفًا).

- استاد لندن هو الملعب رقم 66 المختلف الذي يسجل عليه كريستيانو رونالدو في مسيرته بمسابقات الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى.

- جيسي لينجارد سجل في مباراتين متتاليتين مع مانشستر يونايتد في البريميرليج للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018.

- ركلة الجزاء التي تصدى لها دافيد دي خيا اليوم في الدقيقة 96 ضد وست هام يونايتد هي أول ركلة ينقذها الحارس الإسباني منذ أبريل 2016 على مستوى النادي والمنتخب، بعد استقباله لـ 40 ركلة جزاء متتالية منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم.

- قبل اليوم، أخر تصدي ناجح لركلة جزاء في البريميرليج من جانب دي خيا كان في أكتوبر 2014 (ضد إيفرتون، من تنفيذ لايتون باينس).

- مارك نوبل سجل جميع الركلات ال10 الأخيرة التي نفذها في البريميرليج بنجاح تام قبل اليوم (آخر ركلة اضاعها في الدوري قبل اليوم كانت في ديسمبر 2016)

- مانشستر يونايتد حقق 35 نقطة من وضعية الخاسر في البريميرليج منذ بداية موسم 2020/2021.. أكثر بـ 15 نقطة من أقرب الفرق له. (ليفربول وليستر سيتي)