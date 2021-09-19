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رئيس «الشيوخ»: ستظل داعمة لدرو البرلمان العربي لتعزيز العمل المشترك

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رئيس «الشيوخ»: مصر ستظل داعمة لدرو البرلمان العربي لتعزيز العمل المشترك رئيس «الشيوخ»: ستظل داعمة لدرو البرلمان العربي لتعزيز العمل المشترك

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التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأحد، عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بمقر مجلس النواب، بحضور النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف،.والنائبة شادية خضير عضو مجلس النواب والبرلمان العربي، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين مجلس الشيوخ والبرلمان العربي.

وثمن عبدالرازق خلال اللقاء دور البرلمان العربي الداعم دائما لمواقف الإقليمية وقضاياها العادلة، قائلا: «مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل العربي المشترك».

المصرى اليوم

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