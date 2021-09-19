«طلب الدعاء له».. نضال الشافي يعلن عن دخوله العمليات للمرة الثانية

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قال الفنان نضال الشافعي، إنه سيجري عملية جراحية جديدة غدًا الاثنين، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وكتب نضال الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيس بوك»: «من فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية غدا إن شاء الله، اللهم اشفني وأشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل».

يذكر أن نضال الشافعي، شارك في موسم رمضان الماضى بعملين، الأول مسلسل «هجمة مرتدة» من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، صلاح عبدالله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل.

كما شارك نضال الشافعي ضيف شرف في مسلسل «الأختيار» والذى حقق من خلاله إشادات كبيرة من خلال تجسيده لدور بدوي مصري يتم القبض عليه من قبل العناصر الإرهابية في سيناء ويحققون معه يكشف عن وطنية البدو المصريين في سيناء وولائهم لوطنهم مصر.