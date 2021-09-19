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أول رد من «المهن التمثيلية» على مبادرة الرئيس لحماية الفنانين

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أول رد من «المهن التمثيلية» على مبادرة الرئيس السيسي لحماية الفنانين أول رد من «المهن التمثيلية» على مبادرة الرئيس لحماية الفنانين

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علقت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي على قرار الرئيس عبدالفتاح ، بتوجيه الرعاية الصحية للفنانين وأيضًا تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية لهم، ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز.

وقالت نقابة المهن التمثيلية في بيان لها: «يتقدم نقيب المهن التمثيلية ومجلس الإدارة وجموع فناني بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على رعايته الدائمة وحرصه الشعب المصري بخاصة الفنانين الذين قد شملهم بالتوجيه نحو تفعيل برامج الحماية التأمينية والاجتماعية، لهم ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها».

بيان من نقابة المهن التمثيلية

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه بتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنية المختلفة، وذلك لشمولهم ببرامج الحماية التأمينية والرعاية الاجتماعية ضد المخاطر المتنوعة مثل الشيخوخة والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن أداء عملهم، خاصةً ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والابداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثاً متميزاً لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والسيد جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

المصرى اليوم

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