تكريم نجوم الفن والإعلام في الدورة الـ12 لمهرجان الفضائيات العربية

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شهدت الدورة الـ١٢ لمهرجان الفضائيات العربية برئاسة الإعلامي أحمد عليوة تكريم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام من المتميزين في عام ٢٠٢١ وذلك خلال حفل توزيع الجوائز.

بدأ الحفل بتكريم اسم كلا من الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز حيث تم إهداء الدورة لروحهما تقديرا لما اثروا به الحياة الفنية المصرية والعربية وتسلم درعا التكريم الفنان حسن الرداد.

كما تم تكريم الفنان قصي خولي كأفضل ممثل عربي وحصل على جائزة المهرجان عن مجمل أعمالهما الفنانة إلهام شاهين والمخرج عمر عبدالعزيز .

وحاز على جوائز التميز والابداع من نجوم الفن أحمد بدير، حمادة هلال نسرين طافش عن «المداح»، مي عمر وأحمد زاهر وإدوارد ومحمد الشرنوبى عن مسلسل«لؤلؤ» ،أحمد وفيق عن «ولاد ناس»، ايهاب فهمي، جميلة عوض ،حنان مطاوع، دورة عن«زي القمر»، روجينا عن «بنت السلطان»، رانيا فريد شوقي عن «ولاد ناس»، محمد رياض ،نرمين الفقي عن «النمر» .

كما تم تكريم مصطفى درويش، محمود حافظ، ليلي أحمد زاهر، منى زاهر، سليم مصطفي، محمد ابراهيم يسري، محمود عمرو محمود ياسين، محمد عمرو الليثي.

آفضل مطربة خليجية «بلقيس» وقدمت أغنية «دبلوماسي» وراسيل افضل مطربة مغربية صاعدة .

وأشعلت النجمة اللبنانية نيكولا سابا الأجواء بكلمة حماسية خلال تكريمها عن افضل كليب «الدنيا حلوة» .

واهدت نيكول تكريمها لبلدها لبنان وحرصت على تكريم مصر الداعمة للاشقاء العرب وخصت بالشكر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لما بذله من أجل لبنان والعروبة.

وقامت نيكول عقب تكريمها بتقدم أغنية «الدنيا حلوة» التي تالقت لها في صيف ٢٠٢١ وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.

وشارك الناقد طارق الشناوي في اختيار جوائز النقاد عن مسلسل لعبة نيوتن حيث حصلت مني زكي على أفضلممثلة، ادهم الشرقاوي افضل وجه صاعد، مريم ناعوم افضل سيناريو، تامر محسن أفضل مخرج ثم قام رئيس المهرجان بتكريم الشناوي لما بذله أعضاء لجنة التحكيم من مجهود للخروج بأفضل تقييم للجوائز وكان الحضور الاستايلست عماد عبدالله ومدحت حسن مدير الإعلام ب mbc والإعلامية داليا زين الدين .



وفي جوائز السينما نال أحمد فهمي افضل ممثل كوميدي وتسلمت التكريم الفنانة هنا الزاهد بالإضافة إلى تكريمها بجائزة التميز.



وفي مجال الموضة حصل الفنان المصري العالمي هاني البحيري بأفضل مصمم أزياء وكريم عكروف افضل مصمم أزياء جزائري .



وفي مجال حفلات اللايف والمهرجانات الدولية حصد وليد الحريري على جائزة الإبداع والتميز كأفضل مصمم إضاءة ومؤثرات بصرية لما يبذله من جمهود في تطوير حفلات اللايف بأحدث الأساليب والمواصفات العالمية والتي كان آخرها استخدام تقنية ال 3D مابينج بروجيكتور.. بالإضافة إلى تكريم تامر فوزي بدرع المهرجان كأفضل مصمم مسارح بالعالم العربي.



وفي مجال الإعلام والاذاعات حصلت قناة mbc مصر على افضل قناة وتسلمها رئيس القناة شريف هلال ونالا هالة حجازي جائزة أفضل راديو نجوم FM 100.6، افضل برنامج رياضي «البريمو» وتسلمها محمد بسيوني، إيهاب جلال أفضل منتج برامج، افضل إعلامية كويتية حليمة بولند، نجوم ريكورد افضل شركة إنتاج موسيقي وتسلمها ياسر خليل.

كما حصلت اسعاد يونس على جائزة أفضل إعلامية وعمرو اديب أفضل إعلامي وافضل برنامج «بالورقه والقلم» وتسلمها الإعلامي نشأت الديهي وافضل مبادرة اطفال بلا سمنه وشباب اصحاء للدكتورة دعاء سهيل.

ومن شركاء نجاح دورات المهرجان خبير التسويق العالمي طارق عبدالمحسن «سترايك ميديا» ،محمد سالم «عنوان العقارية» الراعي الرئيسي، فندق تريومف

ومجوهرات ليفون يوريفينت والناقل الرسمي شركة لوجو تراست ترافيل ورئيس مجلس الادارة الدكتور محمد الخولى وافضل دكتور تجميل لبنانى هراتش ومن المملكة الاردنية افضل خبير تجميل الياس تابللو وافضل علامة تجارية للتجميل لانا صدر ،سيدة الأعمال ثريا الغيثي ،مرشد بن راشد افضل شركة عطور وتطوان سابا.