محافظ الشرقية يتابع تجهيزات مهرجان الخيول العربية بمدينة بلبيس

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أرض الفروسية بمدينة بلبيس على طريق «القاهرة- بلبيس» الصحراوي، والمخصصة لاستضافة مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ25 «اليوبيل الفضي»، والمُقرر أن تنطلق فعالياته يومي 30 سبتمبر وأول أكتوبر، بمشاركة أعضاء نوادي الفروسية وأصحاب مزارع الخيول، ومحبي الخيول العربية والأصيلة.

واطمأن المحافظ على انتظام أعمال تجهيز الأرض وتنجيلها بالنجيل الصناعي، لتهيئتها أمام الخيول المشاركة في مضمار السباق وفعاليات المهرجان، موجهاً وكيل وزارة الشباب والرياضة، بضرورة إقامة حفل ختامي للمهرجان بمشاركة شباب الجوالة، وتقديم فقرات رياضية وألعاب نارية، مؤكداً على ضرورة حسن التنظيم وإستقبال الضيوف بصورة مشرفة تليق بعراقة وأصالة المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثا رياضيا متميزا، انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة، حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.