محافظ المنيا يشهد انطلاق فعاليات حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن»

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شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأحد، انطلاق فعاليات حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بمنطقة كورنيش النيل والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان، وتستمر على مدار شهر بالمحافظة، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، حيث سيجوب الأتوبيس اليوم مناطق الجامعة وشلبي والحبشي ثم منطقة الكورنيش.

وتابع المحافظ بدء سير عمل الأتوبيس من منطقة الكورنيش، لتسجيل المواطنين للقاح وذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، ومندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وناشد محافظ المنيا المواطنين، الإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وأكد أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة لتطعيم العاملين بالمصالح الحكومية على مستوى مراكز المحافظة، كما تم زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا الخاص بالمسافرين، إلى 6 مراكز بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مركز وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 40 فريق طبي متحرك.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه بدءا من غدا الاثنين، سيجوب الأتوبيس جميع مراكز وقري المحافظة لمدة شهر الصحة لتقديم التوعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساء.

وأضاف أن فرق التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى لتقديم التوعية ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح، مشيرًا إلى تجهيز عدد من مراكز الشباب بالمحافظة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.