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رئيسا الإنتاج الإعلامي والإذاعات الإسلامية يوقعان بروتوكول تعاون لعقد دورات تدريبية للكوادر الإعلامية بالاتحاد

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رئيسا الإنتاج الإعلامي والإذاعات الإسلامية يوقعان بروتوكول تعاون لعقد دورات تدريبية للكوادر الإعلامية بالاتحاد رئيسا الإنتاج الإعلامي والإذاعات الإسلامية يوقعان بروتوكول تعاون لعقد دورات تدريبية للكوادر الإعلامية بالاتحاد

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في اطار توثيق العلاقات التاريخية المتميزة بين مدينة الإنتاج الإعلامي والدول الممثلة في إتحاد الإذاعات الإسلامية، تم اليوم الاحد توقيع بروتوكول تعاون اعلامي بين مدينة الانتاج الاعلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية، وقام بتوقيع البروتوكول الأستاذ أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الاعلامي والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية.

وينص البرتوكول على ان تُقدم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي كافة خدماتها وإمكانياتها للتعاون مع إتحاد الإذاعات الإسلامية كبنيه تحتية أساسيه لتعليم وتدريب الكوادر الإعلامية الخاصة بإتحاد الإذاعات الإسلامية وذلك لجميع الدول الأعضاء بالإتحاد، والبالغ عددها 57 دولة في مجالات الهندسة وإعداد مقدمى البرامج وفنون المونتاج وغيرها من فنون الإتصال الإعلامي واقامة ١٢ دورة تدريبية.

كما اتفقا الطرفان على أن يقوم إتحاد الإذاعات الإسلامية بالإستفادة من الأمكانيات المتميزة لمركز التراث السينمائى التابع للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى وذلك في إطار تجديد وترميم وصيانة مكتبة الأفلام الخاصة به وتحويل محتواها إلى تقنية الديجيتال والـ 4k.

و كذلك تم الاتفاق على دعم الإنتاج المشترك بين المدينة والاتحاد، والاستفادة من الخدمات اللوجيستية التي تقدمها مدينة الانتاج الإعلامى .

وما تمتلكه من بنية تحتية ومتطورة وخبرات إعلامية كبيرة .

وفي ختام الزيارة وجه الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية الدعوة إلى الاستاذ أسامة هيكل رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لزيارة مقر اتحاد الإذاعات الإسلامية بجدة وقد وعد سيادته بتلبية الدعوة وزيارته خلال الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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