البابا تواضروس يستقبل كهنة كنيسة مارجرجس بالشاطبي ويشهد حفل لجنة خدمة الإدمان

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استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأحد، عددا من أباء كنيسة مارجرجس بالشاطبى بقطاع وسط الإسكندرية، بحضور القمص ابرام اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وذلك في اطار زيارة رعوية يقوم بها البابا الى الاسكندرية.

وخلال اللقاء عرض الأباء على البابا بعض الأمور الرعوية الخاصة بالكنيسة، ومنها كتاب جديد أصدرته الكنيسة بعنوان المزامير المرتلة بألحان الكنيسة.

كما شهد البابا تواضروس حفل لجنة خدمة الإدمان بالإسكندرية، بحضور الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

بدأ الحفل بكلمة للقس ثاؤفيلس لطفي مسؤول الخدمة بالإسكندرية، قدم فيها عرضًا عن طبيعة الخدمة، تبعتها عدد من الفقرات، وبعدها قدم بعض من الشباب المتعافين تجاربهم مع التغيير الذي قدمته الخدمة في حياتهم، وناقش البابا كلًّا منهم على حدى وشجعهم، ثم ألقى الأنبا بافلي مسؤول خدمة الإدمان بالإسكندرية.

واختتم البابا بكلمة عن حضن المسيح على الصليب ثم سلم شهادات تقدير للمتعافين الذين أنهوا فترة علاجهم في خدمة الابن الشاطر.

البابا تواضروس يستقبل كهنة كنيسة مارجرجس بالشاطبى ويشهد حفل "الابن الشاطر" (صور)

البابا تواضروس يستقبل كهنة كنيسة مارجرجس بالشاطبى ويشهد حفل "الابن الشاطر" (صور)

البابا تواضروس يستقبل كهنة كنيسة مارجرجس بالشاطبى ويشهد حفل "الابن الشاطر" (صور)

البابا تواضروس يستقبل كهنة كنيسة مارجرجس بالشاطبى ويشهد حفل "الابن الشاطر" (صور)

البابا تواضروس يستقبل كهنة كنيسة مارجرجس بالشاطبى ويشهد حفل "الابن الشاطر" (صور)

البابا تواضروس يستقبل كهنة كنيسة مارجرجس بالشاطبى ويشهد حفل "الابن الشاطر" (صور)

البابا تواضروس يستقبل كهنة كنيسة مارجرجس بالشاطبى ويشهد حفل "الابن الشاطر" (صور)

البابا تواضروس يستقبل كهنة كنيسة مارجرجس بالشاطبى ويشهد حفل "الابن الشاطر" (صور)