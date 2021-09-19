تجديد حبس المتهمة بقتل زوجها وتقطيع جثته في قليوب

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة قليوب الجزئية، حبس ربة منزل وزوج ابنتها، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوج الأولى وتقطيع جثته 3 أجزاء وإلقائها في ترع بدائرة مركز قليوب، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأدلت المتهمة الأولى باعترافات تفصيلية بالواقعة، حيث أكدت أنها وضعت عقارا منوما في وجبة طعام لزوجها المجني عليه، وعندما غاب عن الوعي ذبحته بمساعدة المتهم الثاني، ثم قاما بتقطيع جثته إلى 3 أجزاء وألقياها في ترع الصباح وسلام والعجام، وعللت الزوجة قيامها بارتكاب الواقعة لتعدي المجني عليه عليها بالضرب ومعاملته السيئة لها.

واصطحب فريق من البحث الجنائي والنيابة العامة بقسم قليوب المتهمين إلى مسرح الجريمة، وقاما بتمثيلها وتوجها إلى مكان إلقاء أشلاء الجثة أيضا.