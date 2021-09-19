محافظ الإسماعيلية يستقبل نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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أستقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه، صباح اليوم الأحد، الدكتورة عايدة الغول، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك لبحث ومناقشة سبل مساعدة النازحين من محافظة شمال سيناء إلى مراكز ومدن الإسماعيلية المختلفة.

وخلال اللقاء، عرض المحافظ جهود محافظة الإسماعيلية لمساعدة مواطني شمال سيناء النازحين إلى الإسماعيلية، والذين يقيم عدد كبير منهم بمركز ومدينة القنطرة شرق ومركز ومدينة القنطرة غرب، حيث يقدم للنازحين قوافل صحية ودعمًا ماديًا، بالإضافة إلى الدعم المعنوي.

من جانبها، اقترحت «عايدة» أن يتم عمل برنامج لدراسة احتياجاتهم من خلال المجتمع بالكامل نظرًا لطبيعة المجتمع السيناوي.

وأكد المحافظ أن خير مَن يقوم بهذا الدور هم فرق عمل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، كما أعرب عن دعمه النازحين المتواجدين وعزمه إتاحة مشروعات لتنمية مواردهم.

وفى نهاية الاجتماع، قرر المحافظ عقد اجتماع تنسيقي، الأسبوع القادم، يحضره جميع الجهات المعنية لبحث الاستفادة من برنامج الصليب الأحمر لمساعدة ودعم النازحين من محافظة شمال سيناء.