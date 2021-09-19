أخبار عاجلة

اليوم.. مؤتمر "كورونا" يكشف نسبة استكمال التحصين بالمملكة والمستجدات -
غوتيريش: العالم بات قريبًا جدًّا من الدمار النووي -
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على عسير -
8 وفيات و871 إصابة كورونا جديدة في الأردن -
حرارة تنخفض وكتلة باردة تتمركز.. "الحصيني": رياح والأمطار هنا -
مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس -
الهلال الأحمر يدرب مدرسي البحر الأحمر على صحة وسلامة التلاميذ -
الإدارة الصحية بنخل تستعد لحملة شلل الأطفال بعقد ندوات تثقيفية -
استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية -
طقس لطيف الحرارة على شمال سيناء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رفع 40 طن مخلفات أتربة ومخلفات في حملة نظافة بإسنا

Print
رفع 40 طن مخلفات أتربة ومخلفات في حملة نظافة بإسنا رفع 40 طن مخلفات أتربة ومخلفات في حملة نظافة بإسنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة.

وخلال الحملة، تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 40 طن أتربة ومخلفات صلبة بالطريق الغربي من كوبري موقف الأقاليم حتى منطقة القرية، مرورا بنجع الطوايع، كما تمت أعمال النظافة على جانبي ترعة الرمادي وذلك بجانب تفريغ الحاويات.

في السياق ذاته، تم تمشيط شارع البحر القديم وتفريغ الحاويات وكنس ورفع الأتربة من جانبي الطريق وأسفل البلدورات.

وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم ورفع كفاءة الشوارع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

معاينة وتطهير البحيرات الصناعية والبرابخ وحواجز التوجية بطريق غارب - الشيخ فضل

تطعيم 95% من العاملين بالتربية والتعليم بشمال سيناء

تطعيم 95% من العاملين بالتربية والتعليم بشمال سيناء

مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس

مياه البحر الأحمر تعلن بدء حملة تطهير خزانات المدارس