رفع 40 طن مخلفات أتربة ومخلفات في حملة نظافة بإسنا

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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة إبراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة.

وخلال الحملة، تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية بالمدينة من رفع 40 طن أتربة ومخلفات صلبة بالطريق الغربي من كوبري موقف الأقاليم حتى منطقة القرية، مرورا بنجع الطوايع، كما تمت أعمال النظافة على جانبي ترعة الرمادي وذلك بجانب تفريغ الحاويات.

في السياق ذاته، تم تمشيط شارع البحر القديم وتفريغ الحاويات وكنس ورفع الأتربة من جانبي الطريق وأسفل البلدورات.

وشدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم ورفع كفاءة الشوارع.