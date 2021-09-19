محافظ شمال سيناء يتابع توزيع الدفعة الأولى من تعويضات أسر الشهداء والمصابين بالعريش

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تابع الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عملية توزيع الدفعة الأولى من الفيزا كارت الخاصة بتعويضات أسر الشهداء والمصابين .

وأكد المحافظ أثناء تفقده عملية التوزيع الجارية حاليا بمركز شباب العريش ( بحضور : سعدية محمود حسن مدير عام التضامن الاجتماعى وكليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة، إلى جانب محمد صلاح نائب رئيس شركة سمارت المصدرة للفيزا كارت ) أن توزيع الفيزا كارت مستمر بمركز شباب العريش لمدة ٣ أيام .. ثم يوم ٢٢ الجارى بمدينة الشيخ زويد ، ويوم ٢٣ الجارى بمركز الحسنة في وسط سيناء .. كما تم تخصيص اليوم وغدا الاثنين لشهداء ومصابى قرية الروضة ، ويوم الثلاثاء القادم لباقى قرى مركز بئرالعبد ، ويومى ٢٦ و٢٧ من سبتمبر الجارى سيتم تسليم الذين تخلفوا عن الاستلام خلال المدة المحددة .

وأوضح المحافظ أنه يتم توزيع الفيزا كارت على من شملهم قرار رئيس مجلس الوزراء باجمالى عدد ٢٩١٥ من الشهداء والمصابين كمرحلة أولى ، وأنه سيصدر قرار لاحق بضم أسماء جديدة من شهداء ومصابى المحافظة .. حيث يستفيدون من قرار رئيس مجلس الوزراء بصرف مبلغ ١٠٠ ألف جنيها لأسرة كل شهيد توزع طبقا لاعلام الوراثة للمستحقين ، وأنه يصرف تعويض المصاب حسب نسبة العجز المقررة ، وأنه يتم الصرف من بنك ناصر الاجتماعى عن طريق حساب جارى لكل مستحق.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص عدد ٤٠٠٠ كارت فيزا كدفعة أولى لمحافظة شمال سيناء ، وأنه تم أمس توزيع كروت الفيزا على عدد ١٠ من أسر الشهداء والمصابين ، وجارى استكمال التوزيع حسب المواعيد المعلنة .

وطالب المحافظ أسر الشهداء والمصابين بعدم التزاحم .. حيث أن المبالغ المقررة لكل حالة موجودة بالفعل في الحساب الجارى بالبنك .. كما طمأن من لم يجد اسمه حاليا في المرحلة الأولى نظرا لوجود مراحل أخرى تليها وستصل تباعا ، وأن كل مستحق سيحصل على حقه كاملا .

وأضاف أنه من حق أسر الشهداء والمصابين المقيمين خارج محافظة شمال سيناء التوجة مباشرة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعى فى أى محافظة أخرى لصرف التعويض أو صرف التعويضات من أى ماكينة سحب .

وأكد المحافظ مجددا على تقديم الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على لفتته الكريمة بتكريم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة ، وصرف التعويضات لهم .. كما قدم الشكر والتقدير أيضا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى على دعم أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة .

وطالب أسر الشهداء والمصابين بضرورة التوجه الى جمعية أسر الشهداء والمصابين بالعريش لتحديث بياناتهم وأرقام الهواتف الشخصية .. مشيرا الى دعم جمعية أسر الشهداء والمصابين بعدد ١٠ أجهزة حاسب " لاب توب" لخدمة أسر الشهداء والمصابين ، وسيتم استكمال تأسيس الجمعية على مراحل .