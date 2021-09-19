محافظ أسوان يفتتح معهدي الرتاج والمنشية الأزهريين

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افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، معهدي الرتاج الابتدائي بمركز إدفو، والمنشية الجديدة الأزهري الابتدائي بمركز كوم أمبو.

وخلال تفقده لمكونات معهد الرتاج الابتدائي، شدد عطية على عدم استلام أي مشروعات لإنشاء معاهد أزهرية أو مدارس إلا بعد تلافي جميع الملاحظات ومراجعة لجنة فنية متخصصة لذلك، علاوة على الاهتمام بإنشاء الملاعب التي تساهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية المتعددة داخل الصروح التعليمية.

وعقب ذلك تفقد محافظ أسوان خطوط الانحدار ضمن مشروع الصرف الصحي لمدينة الرديسية بتكلفة 200 مليون جنيه والذى يضم 3 محطات رفع، ومحطة معالجة، وأكثر من 50 كم من خطوط وشبكات الطرد والانحدار والوصلات المنزلية لتخدم حوالي 14 ألف نسمة من سكان مدينة الرديسية وقرى خور الزق والرتاج والمليكية.

وفي نفس السياق أكد اللواء أشرف عطية حرصه على دعم جهود الأزهر بقيادة الدكتور أحمد الطيب، في إنشاء المعاهد الأزهرية بمختلف قرى ومدن المحافظة، وخاصة في القرى التي تشهد سلسلة من المشروعات الخدمية والبنية التحتية ضمن المبادرة الرئاسية «التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة» والتي تقام داخل 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية و315 نجعا وكفرا وعزبة، حيث إنه تم تحقيق معدلات كبيرة في التنفيذ بجودة عالية لهذه المشروعات بما يصب في مصلحة المواطن الأسواني، مشيداً بدعم الأزهر الشريف، بالتوازي مع المشاركة المجتمعية من تبرعات المواطنين والجمعيات الأهلية بقطع من الأراضي لإنشاء المزيد من المعاهد الأزهرية، والتي وصلت لحوالي 209 معاهد ابتدائي وإعدادي وثانوي وقراءات بعد افتتاح معهدي الرتاج والمنشية الجديدة.