محافظ بني سويف: تنفيذ مشروع تنموي لدعم 13 جمعية في مجال التنمية الزراعية

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قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إن منظومة العمل التي تعمل من خلالها المحافظة في الوقت الحالي من أهم أدواتها تعظيم دور المجتمع المدني بكل أنواعه وسواء كان محليا أو دوليا، وذلك من منطلق أن المجتمع شريك أساسي ومحوري في تحقيق التنمية التي تستهدفها الرؤية التنموية 2030 التي تشهد رعاية واهتمام القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود المجتمع المدني في دعم الإستراتيجية الاقتصادية التي تنفذها المحافظة من خلال تضافر كافة الجهود، حيث قدم مدير الوحدة الاقتصادية علاء سعيد تقريرا تفصيليا عن نتائج التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz في مجال التعاون في دعم مكون البناء المؤسسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية والزراعية ومكون رفع الوعي المجتمعي.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من الاتفاق مع ألمانيا بناء عن قرار جمهوري بشأن التعاون الفني والموقع بين الطرفين في عام 2018، والذي يستهدف التعاون والدعم المتبادل في مجموعة من المشروعات التنموية من بينها مشروع الابتكار الزراعي والذي تقوم حاليا بتنفيذه الوكالة الألمانية والذي يهدف إلى زيادة دخل المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة من خلال تبني أفكار الابتكار الزراعي وتطبيقها خلال مراحل الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد من خلال الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

وعن تفاصيل المشروع، ناقش المحافظ آليات العمل والموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات المستهدفة، خاصة وأن المشروع يدعم المزارعين والجمعيات والمؤسسات الشريكة والشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التدريب والدعم الفني والتنظيمي فيما يتعلق بمجالات الإبتكار التكنولوجي وتعزيز قدرات التسويق وتويع قنوات البيع

حيث يتم ذلك من تنفيذ برنامج متكامل لدعم مكون بناء القدرات المؤسسية للجمعيات الشريكة، لتكون مؤهلة من خلال امتلاكها للأدوات والإستراتجيات المناسبة في تنفيذ المشروع بكل أهدافه، لجني ثمار تلك الجهود حسب المستهدف، وذلك من خلال اختيار 13 جمعية أهلية وزراعية وتم تحديد الاحتياجات المؤسسة لهذه الجمعيات سواء الحكومية أو المجتمعية

وتضمن البرنامج لبناء القدرات المؤسسية عقد ورش عمل تشمل الموضوعات التالية: التخطيط الإستراتيجي، وإدارة المشروعات، وتعبئة الموارد المجتمعية، وتنمية الموارد البشرية، وإدارة المتطوعين، والإدارة المالية، والتفاوض والتسويق، حيث شارك في التدريب 163 مواطن (رؤساء جمعيات أو مسئولي العمل الأهلي في هذا المجال بكل جمعية مشاركة )

وفيما يتعلق بأنشطة رفع الوعي المجتمعي، تم إعداد وإخراج عرض مسرحي باسم خير بلدنا، يناول في إطار فكاهي قضية تفتيت الرقعة الزراعية، وأهمية توحيد الزراعات ليكون لصغار المزارعين فرصة أكبر في بيع محصولهم، حيث تم عقد 12 عرض مسرحي وبلغ عدد الحضور 2700 مواطن من 12 قرية.