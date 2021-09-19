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رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي «الخدمات الإنتاجية» و«الإشراف على الوحدات ذات الطابع الخاص»

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رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي «الخدمات الإنتاجية» و«الإشراف على الوحدات ذات الطابع الخاص» رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماعي «الخدمات الإنتاجية» و«الإشراف على الوحدات ذات الطابع الخاص»

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ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الأحد، اجتماعي الخدمات الإنتاجية، ولجنة الإشراف على الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص.

وخلال اجتماع الخدمات الإنتاجية، تم مناقشة الآليات الممكنة لتوفير احتياجات المركز من الخامات، وعرض بعض مقترحات تطوير وحدة الألبان، عرض الإجراءات التي تم اتخاذها لتشغيل كافيتريا مبنى الخدمات الطلابية بمجمع 50 فدان والمعدات التي تم شراءها، بالإضافة إلى عرض الهيكل الإداري المقترح والمهام الوظيفية للعاملين بالمركز.

وخلال اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص، تم الإحاطة علما بتشكيل مجلس الإدارة للوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لإدارة الجامعة، وصيانة عدد من الأجهزة الهامة التي تستخدم للحصول على الاعتماد، ودراسة احتياجات الكليات من الكحول وتوريدها لها لضمان تفعيل الاجراءات الاحترازية

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