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لجنة مشاهدة واختيار عروض المهرجان القومي للمسرح المصري تنتهي من أعمالها

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لجنة مشاهدة واختيار عروض المهرجان القومي للمسرح المصري تنتهي من أعمالها لجنة مشاهدة واختيار عروض المهرجان القومي للمسرح المصري تنتهي من أعمالها

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انتهت لجنة المشاهدة واختيار العروض بالمهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الـ14 برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، من أعمالها واختارت 10 عروض، من أصل 95 عرضًا تقدم أصحابها للمشاركة في المهرجان من الجهات الإنتاجية كالفرق المستقلة والهواة والشركات، والنقابات، ومنظمات المجتمع المدنى، ومسرح القطاع الخاص والمسرح الجامعي.

وتتكون اللجنة من الفنان خالد الذهبي رئيسًا، وعضوية الفنان شادي الدالي، والناقد باسم صادق، والناقدة هند سلامة، ومصمم الديكور محمد هاشم، ومقرر اللجنة على ماهر.

وستنطلق فعاليات الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح، يوم 27 سبتمبر الحالي، وتستمر حتى 9 أكتوبر المقبل، وستحمل الدورة الجديدة عنوان «الكاتب المسرحي المصري»، ويكرم المهرجان اسمي الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز والفنان القدير فاروق فلوكس والناقدة آمال بكير وآخرين سيعلن عن أسمائهم خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان.

المصرى اليوم

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