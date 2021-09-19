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27 تقريرا عن جهات حكومية على طاولة الشورى

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27 تقريرا عن جهات حكومية على طاولة الشورى 27 تقريرا عن جهات حكومية على طاولة الشورى
عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى اليوم، اجتماعها الرابع من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي ، وذلك بحضور مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان الأحمدي، والأمين العام للمجلس محمد المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

واستعرضت في اجتماعها الرابع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمتضمنة عددا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة، والتي اشتملت على تقارير أداء سنوية، ومشاريع أنظمة وعدد من مشاريع مذكرات التفاهم والتعاون، وذلك تمهيدا لإحالتها إلى جدول أعمال المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يراه بشأنها في إحدى الجلسات القادمة.

الجهات التي تتناولها تقارير المجلس

- الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم

- وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

- المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة

- المركز السعودي لكفاءة الطاقة

- هيئة تنمية الصادرات

- المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

- وزارة الاستثمار

- الهيئة العامة للإحصاء

- مكتبة الملك فهد الوطنية

- الهيئة العامة للترفيه

- الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

- الهيئة العامة للجمارك (سابقا)

- المركز الوطني لإدارة الدين للعام

- الهيئة العامة للزكاة والدخل

- وزارة النقل والخدمات اللوجستية

- الهيئة العامة للموانئ

- مؤسسة البريد السعودي

- البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات

- المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

- وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي

- الهيئة العامة للطيران المدني

- الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

- هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

- المركز لتنمية الحياة الفطرية

- المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)

- هيئة المساحة الجيولوجية السعودية


الوطن السعودية

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