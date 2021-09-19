"مسام" ينتزع 1.351 لغماً في اليمن خلال أسبوع

★ ★ ★ ★ ★

زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق البلاد

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2021م من انتزاع 1.351 لغماً زرعتها مليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن، منها 13 لغماً مضاداً للأفراد، و432 لغماً مضاداً للدبابات، و905 ذخائر غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

فقد تم في محافظة عدن نزع 64 لغماً مضاداً للدبابات و184 ذخيرة غير متفجرة، وفي محافظة الجوف تمكن الفريق من نزع 320 لغماً مضاداً للدبابات بمديرية الجوف، إلى جانب نزع 10 ذخائر غير متفجرة بمديرية اليتمة، وكذلك 10 ذخائر غير متفجرة بمديرية خب الشعف بالمحافظة ذاتها، وتمكن فريق "مسام" من نزع 3 ألغام مضادة للأفراد و13 ذخيرة غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، إلى جانب نزع 7 ألغام مضادة للدبابات و70 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

كما تمكّن فريق "مسام" من نزع 172 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بمحافظة لحج، و18 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في محافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة تمكّن فريق "مسام" من انتزاع 105 ذخائر غير متفجرة في مديرية عتق، و4 ذخائر غير متفجرة في مديرية بيحان، و28 ذخيرة غير متفجرة ولغم واحد مضاد للدبابات بمديرية عسيلان.

وفي محافظة تعز جرى نزع لغم واحد مضاد للدبابات و23 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوازعية، ونزع 11 لغما مضادا للدبابات و89 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، ونزع 12 لغماً مضاداً للدبابات و21 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، إلى جانب نزع 16 لغماً مضاداً للدبابات و158 ذخيرة غير متفجرة و10 عبوات ناسفة في مديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام المنزوعة هذا الشهر إلى 4.030 لغماً، ليصبح إجمالي ما نزع منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 275 ألفاً و305 ألغام، زرعتها مليشيات الحوثي بعشوائية وتسببت بمقتل الضحايا من الأطفال الأبرياء والنساء وكبار السن، في حين تواصل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة عن طريق مشروع "مسام" التصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني الشقيق، وتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.