المصري يواجه سلطات الموارد الأوغندي في دور الـ32 بالكونفيدرالية

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يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي مشواره في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية بمواجهة فريق سلطات الموارد الأوغندي، في دور الـ32 للبطولة.

وستقام مباراة الذهاب خارج مصر أحد أيام 15، 16، 17 أكتوبر المقبل، فيما ستقام مباراة العودة بمصر أحد أيام 22، 23، 24 في ذات الشهر.

كان فريق سلطات الموارد الأوغندي قد صعد لهذا الدور بعدما تخطى عقبة فريق البن الإثيوبي، في مجموع المباراتين بنتيحة خمسة أهداف مقابل هدفين، حيث فاز في المباراة الأولى بملعبه بهدفين لهدف، قبل أن يعود للفوز في مباراة الإياب التي جرت اليوم خارج ملعبه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.