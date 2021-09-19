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ميلان يستقر على خليفة إبراهيموفيتش في هجوم «الروسونيري»

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ميلان يستقر على خليفة إبراهيموفيتش في هجوم «الروسونيري» ميلان يستقر على خليفة إبراهيموفيتش في هجوم «الروسونيري»

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يفكر مسؤولو نادي ميلان الإيطالي في مستقبل خط هجوم الفريق في السنوات المقبلة عقب الاعتزال المرتقب للسلطان السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

ويقدم نادي ميلان منذ الموسم الماضي تحت قيادة مدربه المحنك ستيفانو بيولي، أداء مختلفاً ورائعاً عما كان عليه الفريق في السنوات القليلة الماضية، ليعيد إلى الأذهان من جديد صورة ميلان القديمة كأحد عمالقة الكرة في القارة العجوز.

وكان من أهم عوامل تألق فريق ميلان في الموسم الماضي هدّافه العجوز السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والذي يبحث الروسونيري عن خليقة له في الفترة المقبلة، في ظل كبر سن اللاعب.

وكشفت تقارير إيطالية في الساعات الماضية عن أن مسؤولي الميلان قد استقروا على نجم الفريق الجديد في خط الهجوم من أجل مستقبل ميلان، وسيدخلون في مفاوضات قريباً مع مسؤولي ناديه للحصول على توقيعه.

ووفقاً لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية فإن مسؤولي ميلان يرغبون في التعاقد مع مهاجم فريق باريس سان جيرمان، الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي، الذي يرون فيه الخليفة الأفضل لزلاتان إبراهيموفيتش.

ويعرف مسؤولو ميلان إيكاردي جيداً من تألقه من قبل لسنوات طويلة في صفوف فريق إنتر ميلان، قبل رحيله للعملاق الفرنسي باريس سان جيرمان.

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