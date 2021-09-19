تصريح مثير من كلوب بشأن ما فعله محمد صلاح أمام كريستال بالاس

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علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على التألق اللافت للنجم المصري محمد صلاح خلال مباراة فريقه أمام كريستال بالاس مساء السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعانق محمد صلاح المجد أمام فريق كريستال بالاس بعد الأداء المذهل الذي قدمه والهدف الرائع الذي دخل به قائمة العظماء العشرة في تاريخ النادي الإنجليزي العريق من حيث الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ النادي.

وقال يورجن كلوب عن محمد صلاح: «يا له من لاعب محترف، يا له من شخص، نحن نقدره كثيرا، أتذكر آخر يوم في الموسم الماضي حين خسر سباق الحذاء الذهبي، أمام هاري كين، اللاعبون كانوا يساندونه بسبب كل ما قدمه للفريق خلال موسم صعب كان صعباً بالفعل».

وأضاف يورجن كلوب: «محمد صلاح شخص ملهم، استفدنا كثيرا كفريق من رغبته في تسجيل الأهداف، ولا ننسى تمريراته الحاسمة، صلاح لاعب يجسد رغبتنا في تحقيق المزيد من الانتصارات».

وردا على سؤال بشأن حصول محمد صلاح على بطاقة صفراء بسبب خلعه القميص بعد الهدف الذي سجله قال يورجن كلوب: «صلاح تصرف بتلقائية، وقد فعلها من قبل أمام مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، ولا أخفيكم سراً كنت أريد أيضاً أن أخلع قميصي حينها».