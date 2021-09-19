تحويل البرلمان العربي إلى «إلكتروني» بالكامل

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أعلنت هيئة مكتب البرلمان العربي موافقتها على مقترح عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بتحويل البرلمان إلى برلمان إلكتروني بالكامل، وذلك في ضوء مواكبة التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة ومواكبة للمعايير العالمية في العمل البرلماني وتحقيق قفزة نوعية في شمولية المعلومات التي يقدمها البرلمان العربي إلى كل متابعيه.

وجاء ذلك خلال اجتماع الهيئة، اليوم، برئاسة «العسومي»، بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة، وبحضور أعضاء هيئة مكتب البرلمان العربي وموظفي الأمانة العامة.

من جانبه، أكد «العسومي» أهمية هذه الخطوة، التي تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات وأكثرها كفاءة وتنظيم العمل الداخلي لأعضاء البرلمان العربي وموظفي الأمانة العامة، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر منصة عمل شاملة ومتكاملة متوفرة بها جميع البيانات والمعلومات، ما يُسهل الوصول إليها، وبأسرع وقت، ويخلق تفاعلية أكبر مع أعمال البرلمان العربي ونشاطاته، كما يساعد على سير اجتماعات اللجان والجلسات وطرح الموضوعات التي ستتم مناقشتها، وذلك من خلال اعتماد الحاسب الآلي في قاعة جلسات البرلمان العربي ونقل وقائع الجلسات عبر شاشات عرض لخدمة الأعضاء والحضور والإعلاميين، بالإضافة إلى استخدامه برنامجًا إلكترونيًا حديثًا يسجل جميع نقاشات الجلسة.

وأعرب أعضاء هيئة المكتب عن اهتمامهم بمقترح رئيس البرلمان العربي، في ضوء سعي البرلمان العربي إلى رفع كفاءة العمل البرلماني ونقل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في منظومة العمل البرلماني والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدين أنه سيُحدث طفرة غير مسبوقة في عمل البرلمان العربي، وذلك في مرحلته الجديدة وتفاعله مع الجميع ونشاطاته الكثيرة والملموسة على الصعيدين الدولي والإقليمي.