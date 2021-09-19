"فيصل بن ناصر" يرعى تدشين ديوان "ترانيم شاعر" لـ"سعد آل شائع"

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بالشراكة مع وقف ديوانية آل حسين التاريخية

دشن الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، أمس، الإصدار الأول للشاعر سعد آل شائع ديوان "ترانيم شاعر"، وذلك بحضور المستشار عبدالعزيز بن سليمان الحسين المشرف العام على وقف ديوانية آل حسين التاريخية، وذلك في ليلة جميلة وبهيجة حضرها نخب من الشعراء ورجال الإعلام والثقافة والأدب.

وأقيم حفل توقيع لديوان "ترانيم شاعر" بالشراكة مع وقف ديوانية آل حسين التاريخية؛ حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي، تلاه آيات من الذكر الحكيم، بعدها تحدث الراعي الاستراتيجي عبد العزيز آل حسين المشرف العام على وقف ديوانية آل حسين التاريخية بكلمات شكر فيها الشاعر، وأثنى على مسيرته الشعرية والوطنية والمجتمعية، بعد ذلك قدم الفنان تركي بن عبد العزيز مشاركة فنية من كلمات الشاعر سعد آل شائع، شارك فيها عدد من الضيوف وتفاعل معها الحضور.

ثم ألقى الشاعر سعد آل شائع كلمة رحب فيها بالأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والمستشار عبدالعزيز آل حسين، والضيوف، ثم قدم باقات إهداء لوالدته التي كانت من ضمن الحضور وجدته، وكذلك الباقة الثانية أهداها إلى الشريك الرسمي وقف ديوانية آل حسين التاريخية، والباقة الثالثة تم إهداؤها للشاعر عبدالله بن حمير القحطاني الذي قدّم ديوان "ترانيم شاعر".

ودشّن الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، الديوان إيذانًا بتوقيع نسخ إهداء الشاعر الديوان للحضو.

وفي نهاية الحفل قدم الشاعر والراعي الاستراتيجي الشكر لفعاليات صيف الرياض بإدارة وسيم الفايز على استضافتهم لهذا الحفل.