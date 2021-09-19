"متحدث الصحة": الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة لا تكفي للحماية من المتحورات

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أكد أن المخاطر على من تلقى جرعتين قليلة جداً

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض ولله الحمد، ولكن الأهم في هذا الوقت هو اقتراب العالم من إعطاء ما يقارب من الـ6 مليارات شخص للقاح وهو ما يبشر بأن العالم يتقدم خطوة بخطوة لمواجهة هذا الوباء.

وأضاف: ونحن نقترب من الاحتفال باليوم الوطني للمملكة فإن مسؤوليتك أمام وطنك في اليوم الوطني، تتطلب المسارعة باستكمال التحصين بجرعتين والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة لا تكفي للحماية من المتحورات.

‏وأوضح أن المخاطر على من تلقى جرعتين قليلة جداً، مشدداً على ضرورة التحصين بجرعتين من اللقاح، ومنوهاً بالحملة التي أطلقتها وزارة الصحة تحت شعار "كملها".

وأضاف أن جرعات اللقاح المعطاة في المملكة وصل إلى أكثر من 40 مليون جرعة معطاة ، في كافة مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة والتي يتجاوز عددها الـ 587 مركزًا، مبيناً بأن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل إلى أكثر من 17 مليون و700 ألفًا.

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 70 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (546549) حالة، من بينها (2357) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (343) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد، بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين، والمتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الأستاذ ياسر الحكمي، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (535531) حالة بإضافة (81) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8661) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين إننا نحتفي هذه الأيام بمناسبة غالية وعزيزة علينا جميعًا. فكل عام وأنتم والوطن بخير وفخر وعز وشموخ، واليوم الوطني من المناسبات السعيدة التي تكثر فيها عروض التخفيضات والمسابقات التجارية الموجهة للمستهلك والتي يُرخص لها إلكترونيًا من وزارة التجارة.

وأضاف بأن هناك أكثر من 2,700 منشأة ومتجر إلكتروني استخرجت تراخيص تخفيضات في موسم اليوم الوطني، مبيناً بأن إجمالي المنتجات المخفضة يتجاوز 7 ملايين منتج، وأعلى السلع التي تم التخفيض لها هذا الموسم: هي الملابس، ويأتي في المرتبة الثانية الأثاث، ومن ثم العطور، والساعات، وبعدها الذهب والمجوهرات، ومن ثم المواد الغذائية بأنواعها.

وأوضح الحسين بأن هناك 3 حقوق في التخفيضات على المستهلك معرفتها قبل التسوق، حيث يشترط حصول المنشأة على ترخيص من وزارة التجارة وإبرازه في المحل أو المتجر، وإيضاح نسبة الخصم، والسعر "قبل وبعد التخفيض" على بطاقة المنتج.

ونصح بتحميل تطبيق تخفيضات الذي يجعل المستهلك على إطلاع بالتخفيضات في جميع المناطق، ويوفر 5 مزايا أساسية للمستهلك وهي تمكين المستهلك من التأكد من صحة التخفيض، وأنه حقيقي وغير وهمي بمسح رمز الباركود الذي يوضح بيانات التخفيض كاملة عن طريق "تطبيق تخفيضات"، والبيانات الدقيقة للمحال والمتاجر التي تجري تخفيضات- والتأكد من صلاحية التراخيص، والإبلاغ عن التخفيضات الوهمية، والبحث عن المنتجات المفضلة في قاعدة بيانات محدثة، ومعرفة مدة العروض ونسبة التخفيض، والوصول للتخفيضات القريبة للمستهلك عبر خدمة الخرائط.

وأبان المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أنه بإلإمكان عند مشاهدة أي عرض أو تخفيض مسح رمز الباركود، وستظهر البيانات كاملة، وفي حال لم تظهر يعتبر التخفيض وهميًا وسينقلك التطبيق مباشرة لتطبيق "بلاغ تجاري" للإبلاغ عنه، مشيراً إلى أنه في هذه الفترة تشهد حركة تسوق كبيرة،، وسيتم التركيز على باركود التجمع في المنشآت التي تزيد طاقتها عن 100شخص، مع تكثيف الرقابة عليها لضمان عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية، والغرامات على المنشآت المخالفة تصل إلى 100 ألف ريال، وتتضاعف حال التكرار، مع الإغلاق.

وحول متابعة الوزارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية أكد أنهم قاموا بأكثر من 110 آلاف جولة نفذتها الفرق الرقابية بوزارة التجارة خلال شهر محرم لمتابعة الالتزام بالاحترازات، وأكثر من 3,250 مخالفة فورية تم إيقاعها "معظمها مرتبطة بارتداء الكمامة والتعقيم وقياس الحرارة"، وخلال الشهرين الماضيين لمسنا وعيًا والتزامًا كبيرًا من المنشآت التجارية والأسواق والمولات بإدخال المحصنين فقط، والتقيد بالطاقة الاستيعابية.

ولأن دخول المنشآت التجارية أصبح مقتصرًا على المحصنين، وهناك إدارة للتجمعات، سمحت الوزارة للمنشآت بالاستعانة بالمعلنين والتغطيات الميدانية والمسابقات، وتتحمل المنشأة كامل المسؤولية عن المخالفات.

من جانبه قال المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر الحكمي: نحمد الله على ما منّ به علينا في هذه البلاد المباركة من قيادة رشيدة وجهود وأعمال أدّت لمثل هذا النجاح الذي نعيشه اليوم في انخفاض أرقام الإصابات بـفيروس كورونا كوفيد– 19 وانحسار الوباء بشكل جزئى نظراً لارتفاع الوعي المجتمعي لدى المواطنين والمقيمين بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأهمية أخذ اللقاحات الخاصة بالفيروس ولا يخفى عليكم أن التوصل إلى اللقاحات بهذه السرعة تم من خلال أبحاث وتطوير من قبل الشركات المبتكرة المتخصصة في هذا المجال والتي يتم حماية نتاج أبحاثها من خلال عدد من الأنظمة المتعلقة بالملكية الفكرية ومثال على ذلك براءات الاختراع للأدوية واللقاحات.

وأشار إلى أنه لتوضيح البيان المعلن بشأن موقف المملكة في اجتماع مجلس اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية في منظمة التجارة العالمية والتي دعت فيه المملكة أن تتحمل الدول مسؤولية التغلب على هذا الوباء بجعل اللقاحات متاحة للجميع وبأسعار معقولة والتأكد بأن لا تشكل الملكية الفكرية عقبة أمام تعزيز إنتاج اللقاحات لأغراض غير تجارية وضمان الوصول العادل إليها في جميع أنحاء العالم.

كما حثت المملكة جميع الدول على المضي قدماً نحو المفاوضات القائمة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بـفيروس كورونا كوفيد-19 من أجل التوصل إلى توافق مبني على النصوص في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أنه في ذات السياق تهتم المملكة اهتمامًا بالغًا بدعم مبادرة منظمة الصحة العالمية بمشاركة دول متعددة بهدف مشاركة تطوير الأدوية واللقاحات والتشخيص ونشر جميع النتائج بكل شفافية وحث الدول التي بها مقر الشركات المصنعة للقاحات على تسهيل نقل التقنية للدول الراغبة في تصنيع اللقاح لديها.

