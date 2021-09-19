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في روما.. "هيئة الفضاء" تشارك في اجتماع قادة الفضاء بمجموعة العشرين

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فتح أسواق جديدة وتعزيز الفرص المستقبلية والمبتكرة في قطاع الفضاء

في روما..

تشارك الهيئة للفضاء غدًَا في الاجتماع الثاني لقادة الفضاء بوفدٍ يرأسه الرئيس التنفيذي المكلف الدكتور محمد بن سعود التميمي.

ويأتي الاجتماع الذي يضم وزراء ورؤساء وكالات وهيئات الفضاء في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين، وعددًا من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية لدول الأعضاء تحت الرئاسة الإيطالية؛ لوضع أطر ومبادئ لتنظيم اقتصاد الفضاء بهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة لتسهيل العقبات ودعم القطاع الخاص والجهات البحثية في المشاركة في فتح أسواق جديدة وتعزيز الفرص المستقبلية والمبتكرة في قطاع الفضاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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