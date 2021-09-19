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انطلاق مؤتمر «فرص السلام في المنطقة» الثلاثاء المقبل

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انطلاق مؤتمر «فرص السلام في المنطقة» الثلاثاء المقبل انطلاق مؤتمر «فرص السلام في المنطقة» الثلاثاء المقبل

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تستضيف القاهرة، الثلاثاء المقبل، مؤتمرًا بعنوان «فرص السلام في المنطقة» برعاية جامعة الدول العربية.

ويُقام المؤتمر بتنظيم وإدارة مركز شاف للدراسات المستقبلية وتحليل الصراعات والأزمات في الشرق الأوسط وإفريقيا، برئاسة السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، في أولى فعالياته الرسمية.

وقال «العرابي» إن الهدف من هذا المؤتمر في هذا التوقيت كأولى فعاليات مركز شاف يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام، الذي أقرته الأمم المتحدة في 21 سبتمبر من كل عام.

وأضاف «العرابي» أن بقاعًا كثيرة من العالم تضج بصراعات وخلافات وحروب وأزمات تؤثر بشكل كبير على الدول والمجتمعات، ولابد من فرض سياسة السلام والجلوس على مائدة المفاوضات وحل كل الأزمات بالطرق السلمية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيضم جلستين، بخلاف الجلسة الافتتاحية، وتناقش الجلسة الأولى تحديات الصراعات حول العالم، خاصة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك النزاعات الدولية، أما الجلسة الثانية فستتناول موضوع السلام وتأثيره على العالم من النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

المصرى اليوم

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