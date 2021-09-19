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4 مباحثات على طاولة المباحثات الهندية

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4 مباحثات على طاولة المباحثات السعودية الهندية 4 مباحثات على طاولة المباحثات الهندية
التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وبحث أوجه تعزيز العمل المشترك والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه يعزز الأمن والسلم الدوليين.

وتناولت جلسة المباحثات 4 ملفات رئيسية تمثلت في جهود البلدين في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث ثمن الجانب الهندي وقوف المملكة بجانب جمهورية الهند بتقديم المساعدات الطبية لمواجهة أزمة تفشي .

كما جرى خلال جلسة المباحثات مناقشة سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة والهند في المجالات السياسية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات البينية.

واستعرضت جلسة المباحثات جهود المملكة الدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد من مبادرتي " الخضراء والشرق الأوسط الأخضر".


الوطن السعودية

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