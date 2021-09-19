حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع الإسكندرية

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شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لإزالة الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة.

وقادت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة استهدفت محور المحمودية وشوارع يوسف الحكيم، إبراهيم باشا نجيب، راغب، باب الملوك، القفال، وشارع الاسناوي، ومنطقة المكس وأسفرت الحملة عن ضبط ٩٤ حالة إشغال متنوع، وغلق ٢ محل، وفرض غرامات فورية تقدر بـ ١١ ألف جنيه.

وشن حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمنطقة المعمورة الشاطئ والطريق الدولي 45، وشوارع مصطفى كامل، النبوي المهندس، الملك، وشارع جمال عبدالناصر وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر بـ ٧٧ ألف جنيه وضبط ٣٢ حالة إشغال متنوع.

فيما نفذ حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة للحد من المخالفات والتعديات بشوارع الحي ومنع عودة الاشغالات حيث استهدفت الحملة شوارع الزهور، بن فرناس، مصطفى كامل، باكوس، محور المحمودية، مزلقان فيكتوريا، وشارع الجلاء وتم ضبط ١٠٤ حالات إشغال متنوع.

وقاد محمد عبدالله رئيس حى العامرية أول حملة مكبرة استهدفت الحملة منطقة عبدالقادر وتم التفتيش على ٣ مصانع وعدد من الصيدليات وأسفرت الحملة عن غلق صيدلية لممارسة النشاط بدون وجود صيدلى وتحرير عدد ١١ محضرا متنوعا والتحفظ على كمية من البلاستيك الخام لتقليد العلامة التجارية بالمخالفة.

وشن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ حملة مكبرة استهدفت شوارع ميدان عرابي، التحرير، فرنسا، القائد جوهر، وشارع حمام الورشة حيث تم العمل على توسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية والتحفظ على ٤٣ حالة إشغال متنوع.

يشار إلى أن اللواء محمد الشريف شدد على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.