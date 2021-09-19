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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بكفر الشيخ

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أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وملاكي بكفرالشيخ نتج عن انقلاب سيارة ميكروباص في الأرض الزراعية بنزلة كوبري الرغامة بمركز الرياض.
تلقت غرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، اتجاه بلطيم، وانقلاب السيارة الميكروباص في الأرض الزراعية.
وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي، لتلقي العلاج اللازم، ورفع حالة الطوارئ باستقبال مستشفى العبور للتأمين الصحي لاستقبال المصابين وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

المصرى اليوم

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