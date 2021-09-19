رابطة الأندية المحترفة تناقش مصير بطولة الدوري الممتاز

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يعقد المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المصرية المحترفة اجتماعاً مهماً يوم الأربعاء المقبل لمناقشة عدد من الملفات المهمة على رأسها مصير بطولة الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

ويكتنف الغموض شكل بطولة الدوري في الموسم الجديد ما بين إقامته بنظامه الحالي أو تغييره إلى دوري المجموعتين، في ظل ضيق الوقت وارتباطات منتخب مصر والأندية المصرية على الصعيد الإفريقي في الفترة المقبلة.

وقال أحمد دياب عضو رابطة الأندية المحترفة أن شكل بطولة الدوري وتنظيمها سيكون الهم الأول للرابطة في اجتماعها المقبل، حتى نحسم هذا الملف الشائك.

وتم اليوم اختيار أعضاء مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة، وضم المكتب التنفيذي الخماسي: أحمد دياب مندوب نادي فيوتشر، وعماد متعب عن النادي الأهلي وخالد رفعت ممثلاً لنادي الزمالك وشريف صالح عن النادي المصري وعامر حسين.