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هل حان الوقت للاستغناء عن الكمامة؟ متحدث الصحة يجيب

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هل حان الوقت للاستغناء عن الكمامة؟ متحدث الصحة يجيب هل حان الوقت للاستغناء عن الكمامة؟ متحدث الصحة يجيب
أكد أن الإجراءات ليست قرارات عشوائية وإنما تصدر من جهات متخصصة

هل حان الوقت للاستغناء عن الكمامة؟ متحدث الصحة يجيب

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنها لبس الكمامات، مشيرًا إلى أن فرض الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ليس قرارات عشوائية أو ارتجالية ، وإنما تصدر من خلال جهات وهيئات متخصصة.

جاء ذلك في رده خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) اليوم، هل حان الوقت المناسب للاستغناء عن لبس الكمامة مع انخفاض أعداد الإصابات بـكورونا وارتفاع نسبة المحصنين بجرعتين من اللقاح.

وأكد العبد العالي أن "الاستمرار بالإجراءات الوقائية والاحترازية أمر مهم وليست خاضعة لأمور ارتجالية أو قرارات عشوائية، وإنما تصدر من خلال جهات وهيئات متخصصة تتابع الأمور وعلماء وخبراء يقيسون المخاطر ويضعون كافة الإجراءات والبروتوكولات التي تناسب أي نشاط نعود إليه بمستوى المحاذير والبروتوكولات الوقائية المناسبة.

وأضاف: نخطو خطوات إيجابية نجني ثمارها في صحة مجتمعنا وانخفاض الإصابات والمؤشرات الوبائية الإيجابية وكلما استكملنا التحصين بجرعتين سنكون في مأمن أكثر - ولكن لا ننسى أن هناك أفرادًا في المجتمع لم يستكملوا تحصينهم بجرعتين، وحتى إذا وصلنا بمجتمعنا إلى أعلى مستويات المناعة واستكمال التحصين بالجرعتين لأكبر عدد من هذا المجتمع، فلا ننسى أيضاً أن العالم يمر بهذه الجائحة ونحن جزء من هذا العالم؛ لذلك يجب علينا الاستمرار في الحد اللازم والمطلوب من الاحترازات التي تراها الجهات المختصة حتى نتجاوز الجائحة بسلام وأمان؛ لذلك علينا أن نواصل استكمال التحصين بالجرعتين وفي نفس الوقت الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية ومن ضمنها الالتزام بلبس الكمامات.

واستعرض متحدث الصحة الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الشائعة مؤخرًا، وأبرز الإحصائيات والخدمات الصحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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