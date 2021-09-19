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لليوم الثاني على التوالي.. مجهولون يهاجمون مقاتلين من "طالبان" في جلال آباد

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لليوم الثاني على التوالي.. مجهولون يهاجمون مقاتلين من "طالبان" في جلال آباد لليوم الثاني على التوالي.. مجهولون يهاجمون مقاتلين من "طالبان" في جلال آباد
إصابة عدد من عناصر الحركة ونقلهم إلى المستشفى

لليوم الثاني على التوالي.. مجهولون يهاجمون مقاتلين من

اسُتهدفت آلية تقل مقاتلين من حركة طالبان، اليوم (الأحد)، في جلال آباد، بعد أقل من 24 ساعة على هجوم مماثل في المدينة الواقعة في شرق أفغانستان.

وذكر شهود أن العديد من مقاتلي "طالبان" نقلوا إلى أحد مستشفيات المدينة بعد الانفجار، الذي وقع قرب تقاطع طرق يقود إلى العاصمة كابل، وفقاً لـ"فرانس 24".

ولم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تعلق "طالبان" عليه بعد.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من 3 انفجارات في جلال آباد، استهدف أحدها آلية لـ"طالبان"، أسفرت عن 3 قتلى وأكثر من 20 جريحًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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