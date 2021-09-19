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النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على 22 إخوانيا بتهمة إحتجاز مواطن وقتله

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النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على 22 إخوانيا بتهمة إحتجاز مواطن وقتله النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على 22 إخوانيا بتهمة إحتجاز مواطن وقتله

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استكملت الدائرة الأولى إرهاب ،برئاسة المستشار محمد فهمى ،الاستماع لمرافعة النيابة فى محاكمة ٢٢ متهما إخوانيا فى اتهامهم باحتجاز مواطن وقتله ، التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين .
وقال ممثل النيابة أن هذة الجماعة الارهابية قسمت نفسها لمجموعات عددا من العمليات العدائية وجهتها ضد المنشآت العامة والحيوية، ونشروا الرعب والذعر بكل شبر من الاراضي المصرية، وأمام ذلك لم يقف الشعب المصري مكتوف الايدي بل وقف في أول صفوف المدافعين ولا يزال حتى يومنا هذا صف الدفاع الاول عن الوطن .

وذكرت النيابة ان قيادات الجماعة الارهابية ظلوا يتشاورون ويتسألون عن كيفية فك صف دفاع المواطنين، وانتهى مخططهم لقتل المواطن وليد رشدي ظنوا فيه عمله مع الجهات الشرطية فقتلوه، فمنهم من اشعل النيران لقطع الطرقات، ومن صنع العبوات".

كانت النيابة احالت 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان المحظورة في القضية رقم 840 لسنة ۲۰۱۹ حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ لمحكمة الجنايات والتي جاءت أحداثها علي أثر فض إعتصام رابعة وفض إعتصام النهضة وقام المتهمين فيها بقتل مواطن وخطف وإحتجاز آخر وتعذيبه اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة المحظورة

المصرى اليوم

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