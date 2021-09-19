رغم اعتقال أسرى جلبوع .. إعلام إسرائيلي: «أسطورة الجيش الذي لا يقهر عرّاها الواقع»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم الكاتب والصحفي الإسرائيلي كلمان ليبسكيند في مقالة نشرها في صحيفة معاريف العبرية جيش الاحتلال الإسرائيلي، واتهمه بـ«الجبن والخوف والتردد» لافتًا إلى أن فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع «حطم أسطورة الجيش الذي لا يقهر»

وأضاف كلمان «إن ما يهم الجنود هو العودة لبيوتهم بسلام، فلقد تخلوا عن عقيدتهم القتالية» لافتا إلى أنه «من غير السار قول ذلك، وغير مريحة الكتابة في هذا الموضوع، لكن من الصعب الهروب من الحقيقة. نحن ضعفاء. القضايا الأخيرة التي طفت على السطح خاصة هروب الأسرى تثبت ذلك».

وبحسب الكاتب والصحفي الإسرائيلي، فإن «إسرائيل» تحاول تبرير الحياة التنظيمية للأسرى الفلسطينيين داخل السجون بذريعة أن هذا يسهل عمل إدارة السجون ولمصلحتها، لكن الحقيقة غير ذلك.

وتابع قائلا إن «وراء هذا الواقع التنظيمي في السجون حقيقة واحدة، هي أننا خائفون منهم. نخشى أننا إذا أزعجناهم أن ندفع الثمن، فقد يقومون بخطوات تصعيدية أو إضراب عن الطعام، وهو ما قد يؤدي لتصعيد في الضفة الغربية وقطاع غزة، لذلك نخشى أن نتخذ أي خطوة ضدهم، ويعيشون في السجون كما لو أنهم يعيشون في مكاتبهم التنظيمية في جنين».

ويرى الكاتب الإسرائيلي أن «أساطير البطولة التي بنيت في ذهنية الإسرائيليين حول الجيش الذي لا يقهر أصبحت عارية أمام الواقع، والدليل على ذلك أن الرد على الصواريخ يكون باستهداف مناطق فارغة، ولم يعد لدى الجيش الجرأة على استهداف العدو».